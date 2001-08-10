Сахалинец отмстил полицейскому, поставившему его автомобиль на штраф-площадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В анивский отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестный порезал покрышки и повредил кузов принадлежащего ей автомобиля, на котором обычно передвигается её сын, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник в ночное время, находился возле дома, где проживает заявительница. При помощи перочинного ножа он порезал покрышки, а также повредил кузов принадлежащей ей машины. Сделал он это по причине неприязненного отношения к сыну потерпевшей, который проходит службу в органах внутренних дел. Выяснилось, что ранее полицейский составил в отношении злоумышленника административный материал за нарушение правил дорожного движения, в связи с чем транспортное средство последнего было помещено на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. С подозреваемого взято обязательство о явке. Ущерб составил около 43 тысяч рублей.