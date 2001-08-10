Сахалинец похитил у подвыпившей дамы телефон, а потом помог ей добраться до дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что у нее был похищен сотовый телефон стоимостью около 20 тысяч рублей.

В ходе разбирательства оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель областного центра. Выяснилось, что подозреваемый, будучи в ночное время в районе улицы Сахалинской, увидел на автобусной остановке потерпевшую с сотовым телефоном в руках. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и решил воспользоваться злоумышленник. Он подошел к гражданке и выхватил у неё смартфон, но сразу покидать место происшествия не стал. Молодой человек помог потерпевшей дойти до дома и вызвал ей скорую помощь. После этого подозреваемый скрылся. Похищенное устройство злоумышленник продал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный смартфон изъят и передан законной владелице.