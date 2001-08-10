На Сахалине вор, пытаясь замести следы, сдал часть похищенного в полицию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летнего местного жителя о том, что из помещения общественной организации, представителем которой он является, похищено имущество на сумму 240 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к краже оказался причастен 39-летний ранее судимый житель областного центра. Подозреваемый в вечернее время, находясь возле здания вышеуказанной организации, решил проникнуть в помещение, чтобы похитить что-нибудь ценное. Злоумышленник выдавил из деревянной оконной рамы стекло и залез в здание. Внутри он обнаружил несколько ноутбуков, видеокамер, бензопилу и другое имущество. Сложив всё в сумки, мужчина скрылся с похищенным. На следующий день он спрятал часть имущества, а остальное сдал в полицию, сообщив, что якобы это нашёл. Позже полицейские установили, что данный гражданин и причастен к краже.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Ведутся следственные мероприятия.