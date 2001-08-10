На Сахалине задержаны серийные похитители аккумуляторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 19 и 18 лет, обвиняемых в совершении преступления против жизни и здоровья и серии краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что в мае старший из фигурантов, находясь около одного из домов по улице Портовой города Холмска, увидел аккумуляторную батарею на грузовом автомобиле. При помощи имеющегося у него инструмента он снял данное имущество, стоимостью четыре тысячи рублей, чтобы впоследствии использовать по своему усмотрению.

В начале июля обвиняемые, будучи в вечернее время вместе около торгового центра на улице Советской, договорились о совершении кражи имущества из автомобиля, припаркованного на площадке перед зданием. Следующей ночью они подошли к автомобилю, задняя дверь которого была не заперта и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили из транспортного средства овощи и фрукты. Своими действиями граждане причинили собственнику ущерб на сумму около 15 тысяч рублей.

В дальнейшем фигуранты договорились совершать кражи аккумуляторных батарей, установленных на спецтехнике и грузовиках, принадлежащих жителям районного центра.

Они распределили между собой роли, согласно которым один из них должен был наблюдать за окружающей обстановкой, а второй снимать аккумуляторную батарею с автомобиля. Так совместными усилиями им удалось за одну ночь похитить с пяти автомобилей шесть аккумуляторных батарей. Общая сумма ущерба составила почти 47 тысяч рублей.

В середине июля ночью обвиняемые находились возле одного дома на улице Советской в состоянии алкогольного опьянения. На почве личных неприязненных они умышленно причинили 39-летнему холмчанину средний тяжести вред здоровью.

Уголовное дело будет рассмотренно в суде.