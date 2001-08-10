Сахалинские полицейские вычислили серийного мошенника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств.

Как стало известно, 25-летний житель города Жирновск Волгоградской области в период с декабря 2019 года по январь 2021 года осуществлял телефонные звонки жителям Сахалинской области. Молодой человек представлялся родственником, либо знакомым потерпевших. В ходе диалога злоумышленник сообщал, что попал в ДТП, либо и ему срочно нужны денежные средства для "решения вопроса" с сотрудниками ГИБДД, чтобы избежать ответственности. После переводов подозреваемый переставал выходить на связь, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На сегодняшний день установлена его причастность к шести эпизодам противоправной деятельности в отношении сахалинцев. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, оперативниками установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений, носящих латентных характер. В настоящее время имеются сведения о причастности фигуранта к шести дополнительным преступным эпизодам.