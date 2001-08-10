Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
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На Сахалине вертолет МЧС вылетел на осмотр линии электропередач
14:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

90 энергетиков Сахалинэнерго ликвидируют последствия циклона на Сахалине

90 энергетиков Сахалинэнерго ликвидируют последствия циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин 17 октября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 22 оперативно-выездных бригады компании (90 человек) и 33 единицы техники. Ход аварийно-восстановительных работ в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах на месте контролирует генеральный директор компании Игорь Бутовский.

Сегодня к 13 часам энергетики восстановили электроснабжение поселков Ноглики и Смирных, села Адо-Тымово, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

В настоящее время продолжает оставаться нарушенным электроснабжение сел Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир,  Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично отсутствует электроэнергия в городе Александровск-Сахалинский, селе Ударное.

Помощь местным энергетикам оказывают ремонтные бригады Сахалинэнерго из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова.

Наиболее сложное повреждение на ЛЭП-110 кВ, снабжающей электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетики устраняют здесь обрыв провода. Кроме того, начальник Южно-Сахалинского сетевого района ФРС ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин вместе с сотрудниками МЧС проводит обследований ЛЭП с воздуха – на вертолете Ми-8 сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался ураганными порывами ветра и мокрым снегом, произошло 5 отключений ЛЭП напряжением 110 кВ, 3 – ЛЭП-35 кВ, 33 – ЛЭП – 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО "Сахалинэнерго": http://sakh-frs.ru/?style=4

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