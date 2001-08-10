90 энергетиков Сахалинэнерго ликвидируют последствия циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин 17 октября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 22 оперативно-выездных бригады компании (90 человек) и 33 единицы техники. Ход аварийно-восстановительных работ в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах на месте контролирует генеральный директор компании Игорь Бутовский.

Сегодня к 13 часам энергетики восстановили электроснабжение поселков Ноглики и Смирных, села Адо-Тымово, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

В настоящее время продолжает оставаться нарушенным электроснабжение сел Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично отсутствует электроэнергия в городе Александровск-Сахалинский, селе Ударное.

Помощь местным энергетикам оказывают ремонтные бригады Сахалинэнерго из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова.

Наиболее сложное повреждение на ЛЭП-110 кВ, снабжающей электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетики устраняют здесь обрыв провода. Кроме того, начальник Южно-Сахалинского сетевого района ФРС ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин вместе с сотрудниками МЧС проводит обследований ЛЭП с воздуха – на вертолете Ми-8 сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался ураганными порывами ветра и мокрым снегом, произошло 5 отключений ЛЭП напряжением 110 кВ, 3 – ЛЭП-35 кВ, 33 – ЛЭП – 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО "Сахалинэнерго": http://sakh-frs.ru/?style=4