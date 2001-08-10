Семьям погибших во время циклона сахалинцев выплатят по 500 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко провел заседание КЧС, посвященное вопросам ликвидации последствий циклона на севере Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В Александровске-Сахалинском во время разгула стихии погибли два человека. Это большое горе. Задача областных властей в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи. Вместе с тем важной сейчас остается задача восстановить энергоснабжение и приступить к ремонту поврежденных крыш, – отметил Валерий Лимаренко.
1 миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области. Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время.
Также по поручению главы региона необходимые для восстановления кровель домов в Александровске-Сахалинском материалы будут выделены из материального резерва области. Для координации работ в райцентр отправилась министр ЖКХ Наталия Куприна.
В регионе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. В Охинском районе полностью восстановлена работа электростанции. Энергетики адресно подключают оставшихся без электричества абонентов в Охе. В течение дня планируется полностью устранить нарушения в энергоснабжении в селах Тунгор, Москальво, Некрасовка, Лагури, Эхаби и Восточное. Школы в районе работают в дистанционном режиме, детсады и другие соцучреждения - в штатном.
На помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы дополнительно из Южно-Сахалинска направлено 6 бригад «Сахалинэнерго» в составе 26 человек и 4 единиц техники, а также дизель-генераторы.
В течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи энергетики восстановили электроснабжение Шахтерска и Тымовского, сел Ветряки, Ельники, Кошевого, Зонального, Кировского, Тельновского и Лесогорского. Продолжаются работы на линии электропередачи напряжением 110 кВ, снабжающей электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетикам предстоит устранить обрыв провода на сложном участке — в районе Камышового перевала.
По состоянию на утро 18 октября нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Смирныховского и Углегорского районов. Полностью без электроэнергии остались села Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично отсутствует электроэнергия в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Смирных, селе Ударном.
Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов.
Тепло- и водоснабжение обеспечено во всех населенных пунктах.
Занятия в школах Александровск-Сахалинского и Ногликского районов организованы в дистанционном режиме. Детские сады работают.
Сегодня в 11:30 открыт участок автодороги между Ногликами и Охой. Накануне движение было перекрыто в связи с ухудшением видимости до 20 метров.
Авиасообщение с северными районами Сахалина остается ограниченным. Отменен авиарейс в Александровск-Сахалинский, задержан вылет в Оху. С информацией можно ознакомиться на сайте аэропорта «Южно-Сахалинск».
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