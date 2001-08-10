Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
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09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске выпивший водитель сбил пешехода

В Южно-Сахалинске выпивший водитель сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября в 21 час 30 минут 27-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «НИССАН НОУТ», двигался в западном направлении, по улице 2-я Красносельская, в пл. районе Ново-Александровск. В районе дома №5Б, совершил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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