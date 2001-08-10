Сахалинец пойдет под суд за пользование телефоном, принадлежащим 8-летнему ребенку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего гражданина, обвиняемого в краже., совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый, будучи в общественном транспорте, увидел на одном из пассажирских сидений сотовый телефон. Как позже выяснится, смартфон потерял 8-летний мальчик. Воспользовавшись тем, что никто из пассажиров за ним не наблюдает, мужчина взял устройство и положил его себе в карман. Находясь уже дома, он увидел на экране чужого аппарата уведомления о пропущенных звонках, в том числе от абонента «мама», но перезванивать не стал. Более того, он достал из телефона сим-карту, сломал ее и заменил на свою. Сожительница обвиняемого, узнав каким именно образом к нему попал этот телефон, сказала, что гаджет необходимо вернуть, на что он ответил отказом. Злоумышленник продолжал пользоваться устройством до того момента, пока на него не вышли сотрудники полиции. Добровольно отдав смартфон стражам порядка, фигурант дал признательные показания. Ущерб составил около восьми с половиной тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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