Сахалинка "инвестируя" деньги, перевела мошенникам более миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинский ОМВД поступил материал по заявлению 58-летней жительницы села Быков. Установлено, что с 18 августа по 7 октября злоумышленник, обманув заявительницу, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 миллион 60 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что в начале июля женщина нашла на просторах интернета сайт, при переходе на который необходимо было ввести своё имя и номер телефона, что она и сделала. Через три дня ей позвонил неизвестный, который представился агентом данного сайта. Мужчина сообщил, что с помощью этого ресурса помогает людям зарабатывать большие и лёгкие деньги. Заявительница дала согласие на инвестирование своих денежных средств. По договоренности сумма первоначального взноса составила 20 тысяч рублей, 10% от прибыли должна была забрать компания, а остальная прибыль достаётся ей. По указанию звонившего потерпевшая скачала приложение на телефон и предоставила ему удаленный доступ к своему смартфону. Затем мужчина самостоятельно скачал другое приложение, с помощью него женщина внесла первые 20 тысяч рублей со своей банковской карты. Далее представитель пояснил, что прибыль уже увеличилась. Чтобы заработать дополнительно, надо снова сделать взносы. Заявительница осуществила несколько переводов на указанные счета. Всего около миллиона рублей.
20 сентября она решила вывести деньги. Неизвестный сообщил, что перевел 1 500 000 рублей на ее карту, однако деньги в течение 10 дней так и не поступили, а номера телефонов стали недоступны. Спустя 10 дней потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что для вывода денег, а именно за их легализацию, необходимо заплатить 51 тысячу рублей, что она и сделала, но денег так и не получила.
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