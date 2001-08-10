Сахалинец помог доставить покупки до квартиры, а потом обчистил ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 октября ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 41-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что 6-го октября из её квартиры пропал новый упакованный телевизор и сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 24 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий восстановили хронологию событий и установили гражданина, причастного к краже. Им оказался 36-летний местный житель, знакомый супруга потерпевшей.

Как выяснилось, в день кражи подозреваемый по просьбе мужа заявительницы, помог ему доставить до квартиры покупки, среди которых был новый телевизор. Затем они стали употреблять алкогольные напитки. В ходе распития между ними произошел словесный конфликт. Гость покинул квартиру. В это же время с работы вернулась супруга. Вечером семейная пара решила прогуляться по городу. Понадеявшись на домофон, они не стали закрывать на замок входную дверь, чем обеспечили доступ посторонним к своему жилищу. Таким образом лишились вышеуказанного имущества. В дальнейшем оперативники обнаружили и изъяли похищенный телефон у подозреваемого дома. Телевизор он успел продать неизвестному за шесть тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело