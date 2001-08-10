Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2021
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14:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец незаконно добыл три килограмма красной икры и теперь предстанет перед судом

Сахалинец незаконно добыл три килограмма красной икры и теперь предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Поронайска, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый принял решение отправиться на рыбалку. Собрав всё необходимое для этого, мужчина направился на личном автомобиле в Макаровский район к реке Нитуй, которая является местом нереста рыбы лососевых пород. Фигурант, зная, что его действия незаконны, начал вылавливать горбушу при помощи запрещённого орудия лова (рыбацкого сачка). Пойманную рыбу он складывал на берег. Выловив достаточное количество, мужчина при помощи ножа разделал её и заготовил около 3 килограмм икры. Далее гражданин вернулся к машине, сложив всё в багажник. В этот момент к нему подошли сотрудник уголовного розыска Макаровского ОМВД и представитель рыбной охраны. Предъявив удостоверения, они осмотрели автомобиль и обнаружили внутри алюминиевый короб с икрой, ставную сеть, рыбацкий костюм, сачок, а также складной нож. Имущество было изъято, а мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ущерб составил более 80 тысяч рублей.

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