В северных районах Сахалина ожидается ухудшение погоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 октября 2021 года на территории 4 МО: ГО «Охинский», «ГО Ногликский», «Тымовский ГО» и ГО «Александровск-Сахалинский район» прогнозируются ночью местами сильные осадки, днем на побережьях усиление ветра до 17-22 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.