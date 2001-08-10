Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2021
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В северных районах Сахалина ожидается ухудшение погоды
15:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В северных районах Сахалина ожидается ухудшение погоды

В северных районах Сахалина ожидается ухудшение погоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 октября 2021 года на территории 4 МО: ГО «Охинский», «ГО Ногликский», «Тымовский ГО» и ГО «Александровск-Сахалинский район» прогнозируются ночью местами сильные осадки, днем на побережьях усиление ветра до 17-22 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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