Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2021
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14:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четверть килограмма марихуаны изъяли у сахалинца

Четверть килограмма марихуаны изъяли у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу задержан 46-летний житель райцентра, подозреваемый в незаконном хранении запрещенных к обороту веществ в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотр частного дома, в котором проживает указанный гражданин. В деревянной постройке на территории участка, оперативники обнаружили и изъяли сухие части растений, внешне похожие на растения рода «конопля».

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотикосодержащим средством «марихуана» общей массой 268,4 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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