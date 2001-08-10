Четверть килограмма марихуаны изъяли у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу задержан 46-летний житель райцентра, подозреваемый в незаконном хранении запрещенных к обороту веществ в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотр частного дома, в котором проживает указанный гражданин. В деревянной постройке на территории участка, оперативники обнаружили и изъяли сухие части растений, внешне похожие на растения рода «конопля».

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотикосодержащим средством «марихуана» общей массой 268,4 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.