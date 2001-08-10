Подросток на Сахалине угнал машину и попал в ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в совершении угона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что фигурант 22 октября прошлого года в вечернее время находился в квартире у потерпевшего. Обнаружив на полке в прихожей ключи от автомобиля, он решил совершить угон, чтобы прокатиться по улицам города Макарова. Обвиняемый незаметно взял с полки ключи и спустился во двор. Сев на водительское сиденье, подросток запустил двигатель и уехал. По пути злоумышленник не справился с управлением автомобиля во время разворота и совершил наезд на ограждение, где был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
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