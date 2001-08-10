Сахалинец обиделся, что ему не продали ночью алкоголь и попытался с ножом ограбить торговую точку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило телефонное сообщение от 36-летней продавщицы павильона о том, что неизвестный, угрожая ей ножом, требует передать ему деньги и алкоголь, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место и задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель.
В ходе последующего разбирательства выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью направился к торговой точке, чтобы приобрести алкоголь. Получив отказ, злоумышленник достал кухонный нож и, угрожая расправой, потребовал отдать ему спиртное, а так же деньги из кассы. Продавщица не растерялась и отойдя подальше от окна, позвонила в полицию, которые за несколько минут прибыли на место.
Возбуждено уголовное дело.
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