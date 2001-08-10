Сахалинка обокрала знакомого-пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил полицейским о том, что с его банковской карты были похищены в общей сложности более 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудникам полиции стало известно, что к краже причастна 36-летняя знакомая пенсионера. Выяснилось, что 15 сентября подозреваемая находилась в гостях у потерпевшего, где совместно с ним употребляла спиртные напитки. В какой-то момент мужчина уснул, чем и воспользовалась злоумышленница. Она похитила его кредитку и впоследствии расплачивалась ей в различных магазинах Корсакова. Обнаружив пропажу, мужчина сразу же понял, что к краже причастна его знакомая, но заявлять в полицию сразу не стал. Злоумышленница вернула банковскую карту владельцу и пообещала возместить ущерб. Позже, 2 октября подозреваемая снова пришла в гости к пенсионеру. Они так же употребили спиртное, после чего мужчина лег спать. Женщина снова взяла кредитку заявителя и использовала при совершении покупок в магазинах. Возвращать банковскую карту злоумышленница не планировала. Когда мужчина обнаружил, что кредитка снова пропала, он решил обратиться в правоохранительные органы, также сообщив и о сентябрьском инциденте.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Банковская карта изъята.
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