Молодого сахалинца обвиняют в серии краж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Корсакова, который обвиняется в кражах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 12 июня ночью фигурант распивал алкогольные напитки в баре. Там он познакомился с заявителем. Обвиняемый приметил, что у потерпевшего при себе находилось портмоне, в котором лежала банковская карта. Выйдя с ним на улицу покурить, злоумышленник попросил телефон, чтобы позвонить. Заявитель ответил на просьбу согласием, разблокировал телефон и передал злоумышленнику. Тот в свою очередь, запомнил пароль. Взяв телефон, молодой человек зашел помимо звонка выяснил, что на счету по потерпевшего, привязанном к телефону, имеется 36 тысяч рублей. У него возникло желание похитить эти деньги. Дождавшись, когда через несколько часов новый знакомый уже находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал обстановку, путем несложных манипуляций получил доступ к мобильному банку потерпевшего и перевел указанную сумму на свой счет.
В эти же сутки, около 5 часов утра фигурант приметил в баре ещё одного гражданина в состоянии алкогольного опьянения. В кармане его кофты он увидел телефон, который решил похитить. Незаметно вытащив гаджет, стоимостью около 13 тысяч рублей, обвиняемый с места преступления скрылся и впоследствии распорядился гаджетом по своему усмотрению.
Он же, 20 июля в вечернее время находился в гостях у своего знакомого, и решил украсть его мобильный телефон. Когда товарищ отправился спать, обвиняемый забрал аппарат стоимостью 12 тысяч рублей и покинул квартиру.
На следующий день около 3-х часов ночи обвиняемый распивал спиртные напитки в баре вместе с молодым человеком. Решив его обокрасть, фигурант дождался, когда потерпевший будет в состоянии сильного алкогольного опьянения и незаметно вытащил из кармана его куртки мобильный телефон, стоимостью 28 тысяч рублей.
22 июля фигурант познакомился на улице с другим потерпевшим, который позвал его к себе в гости для распития спиртных напитков. Когда мужчина отправился спать, злоумышленник похитил телефон, стоимостью 16 590 рублей, наручные часы, стоимостью 5 590 рублей и семь тысяч рублей, после чего поспешил скрыться. Ущерб составил более 29 тысяч рублей.
26 июля находясь на детской площадке по улице Окружной обвиняемый попросил у несовершеннолетнего телефон, чтобы позвонить, после чего сбежал вместе с гаджетом. Стоимость телефона составила более 10 тысяч рублей.
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