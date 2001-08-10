Житель Корсакова задержан за кражу у бывшего работодателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился местный предприниматель. Из его рабочего автомобиля пропал электроинструмент, стоимостью 83 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВд РФ по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель - бывший наемный работник, трудившийся некоторое время электриком у потерпевшего.

Выяснилось, что подозреваемый, проходя по улице увидел припаркованный автомобиль бывшего работодателя. Достоверно зная, что тот не закрывается, он проник в салон и похитил вышеуказанное имущество, после чего с места преступления скрылся.

Со слов подозреваемого, мотивом противоправного поступка послужило то, что он остался недоволен оплатой за свою работу. Украденным подозреваемый пользовался на правах личной собственности до момента изъятия сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.