Пьяный сахалинец на скорости более 100 км в час отправил земляков на больничную койку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

Установлено, что 8 июня текущего года в вечернее время суток, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Lexus", в нарушение скоростного режима, установленного для населенных пунктов, двигался со скоростью 103 км/ч по улице Мостовой. Не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем "Toyota Town Ace". В результате произошло опрокидывание автомобиля с последующим съездом за пределы проезжей части автодороги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, в том числе один несовершеннолетний и водитель автомобиля "Toyota Town Ace" получили телесные повреждения различной степени тяжести. Несовершеннолетний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и другие травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.