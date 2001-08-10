Серийного вора задержали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску был задержан гражданин 1987 года рождения, подозреваемый в совершении серии краж из магазинов цифровой техники областного центра.

Установлено, что злоумышленник под видом покупателя заходил в торговые точки известной торговой сети, отвлекал внимание продавца, либо ждал, пока тот сам отойдет к другим покупателям, и похищал диски с дорогостоящими играми на приставки, спрятав их в штаны либо в сумку. Впоследствии полученное незаконным путем имущество мужчина продавал в ломбард, а деньги тратил на собственные нужды, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На сегодняшний день полицейскими задокументирована причастность злоумышленника к пяти аналогичным эпизодам. Предварительная сумма ущерба составляет 100 тысяч рублей.