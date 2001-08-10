Компенсацию покусанной семилетней девочке выплатит администрация Южно-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка по публикации в социальных сетях о нападении бродячей собаки на ребенка, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
14 июля 2021 года на проходившую в поселке Горячий пляж семилетнюю девочку напала крупная собака, в результате чего ребенку причинены телесные повреждения.
Прокурором района проведена встреча с родителями ребенка. В результате надзорных мероприятий установлено, что органом местного самоуправления достаточные меры по организации отлова бродячих животных не принимались. Работа в указанном направлении осуществлялась только по заявкам граждан. Инициативно деятельность по организации своевременного отлова безнадзорных животных не велась.
В интересах ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации МО "Южно-Курильский городской округ" морального вреда.
Южно-Курильский районный суд, рассматривая гражданское дело согласился с позицией прокурора, взыскал с администрации МО "Южно-Курильский городской округ" в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс руб.
Решение суда в законную силу не вступило.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают побороться за Всероссийскую премию "Эксперт года – 2022"
09:09 Сегодня Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
16:52 Сегодня В Южно-Сахалинске началась массовая эвакуация автомобилей
10:14 Сегодня Сахалинских школьников познакомили с корейским алфавитом
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
Выбор редакции
- 09:09 Сегодня Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
- 10:48 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
- 14:52 1 Октября Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
- 11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?