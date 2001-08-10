Компенсацию покусанной семилетней девочке выплатит администрация Южно-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка по публикации в социальных сетях о нападении бродячей собаки на ребенка, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

14 июля 2021 года на проходившую в поселке Горячий пляж семилетнюю девочку напала крупная собака, в результате чего ребенку причинены телесные повреждения.

Прокурором района проведена встреча с родителями ребенка. В результате надзорных мероприятий установлено, что органом местного самоуправления достаточные меры по организации отлова бродячих животных не принимались. Работа в указанном направлении осуществлялась только по заявкам граждан. Инициативно деятельность по организации своевременного отлова безнадзорных животных не велась.

В интересах ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации МО "Южно-Курильский городской округ" морального вреда.

Южно-Курильский районный суд, рассматривая гражданское дело согласился с позицией прокурора, взыскал с администрации МО "Южно-Курильский городской округ" в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс руб.



Решение суда в законную силу не вступило.