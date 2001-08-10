Сахалинец, прихвативший с прилавка магазина чужой телефон, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Ногликский» окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя пгт. Ноглики, обвиняемого в краже, рассказали ТИа "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в конце августа текущего года фигурант пришел в продуктовый магазин. Подойдя к кассе, он подал выбранный товар продавцу. Когда та повернулась к кассовому аппарату, злоумышленник увидел, что на прилавке кассы лежит мобильный телефон. Воспользовавшись моментом, вместе с товаром злоумышленник незаметно забрал дорогостоящий гаджет.

Украденным гаджетом фигурант распорядился по своему усмотрению. Стоимость ущерба составила почти 18 тысяч рублей.