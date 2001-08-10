Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2021
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В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до поворота на ОТБ
14:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Долинска предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 13 января обвиняемый, передвигаясь на микроавтобусе  "Toyota Lite Ace" ехал с Поронайска в Южно-Сахалинск. Владелец транспортного средства сидел на пассажирском сидении, автомобилем управлял фигурант.

На участке дороги между поселками Такое и Сокол Долинского района обвиняемый утратил контроль над управлением и, допустив занос автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Honda HR-V», в связи с чем произошло еще одно столкновение. С "Honda HR-V", столкнулся другой автомобиль марки "Toyota Corolla", ехавшая следом за "Honda HR-V".

В результате ДТП один водитель "Honda HR-V" получила телесные повреждения, которые впоследствии были квалифицированы медиками как  тяжкий вред здоровью, и была доставлен в больницу.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме.  

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.

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