Сахалинцев на деньги "разводил" житель Волгограда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области установлен 31-летний гражданин, причастный к серии телефонных мошенничеств, совершенных в отношении жителей Сахалинской области.
Злоумышленник работал по классической схеме. При помощи мобильного телефона он звонил потерпевшим, представлялся родственником либо знакомым и сообщал, что его якобы остановили сотрудники ДПС за серьезное правонарушение. Теперь ему грозит лишение водительских прав, но вопрос можно решить на месте, если прямо сейчас заплатить денег. После чего он просил срочно перевести с помощью мобильного банка крупную сумму на номер или счет, который он укажет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Несмотря на то, что данная уловка аферистов известна уже много лет, некоторые доверчивые сахалинцы, испугавшись за своих близких, не раздумывая выполняли просьбу "родственника". После того, как деньги поступали на счет, злоумышленник отключал телефон и менял номера.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого, а также выяснили его местонахождение. Подозреваемый осуществлял свою противоправную деятельность, находясь на территории Волгограда.
В настоящий момент возбужден ряд уголовных дел. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленника к другим преступлениям. Ведется следствие.
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