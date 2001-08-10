Сахалинская полиция провела беседы с дебоширами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Быт", направленное на профилактику преступлений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВд РФ по Сахалинской области.

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних и инспекторы по осуществлению административного надзора провели дополнительные проверочные и профилактические мероприятия в отношении граждан, состоящих на профилактических учетах, систематически допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Всего проведено 117 профилактических мероприятий. Проверено 1502 лица, состоящие на профилактическом учете за семейный дебош; лица, страдающие алкогольной или нарко-зависимостью, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья; состоящие на учете семьи с несовершеннолетними детьми, условно-осужденные за преступления граждане и т.д..

В период проведения мероприятий на профилактический учет поставлено 39 лиц. В том числе 24 лица, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовой сфере, 8 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей и 2 лица ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья.

Выявлено 239 административных правонарушений. С лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел, проведено 1409 профилактических встречи.

Выявлено 21 преступление, в том числе 10 совершенных в семейно-бытовой сфере. Участковыми уполномоченными полиции установлено 2 преступника, находящиеся в розыске.