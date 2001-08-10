Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2021
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14:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, укравший лазерный уровень, отправится под суд

Сахалинец, укравший лазерный уровень, отправится под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 15 июля в ночное время фигурант проходил по улице Майской и обратил внимание, что в строящемся доме приоткрыто окно. Решив воспользоваться данным обстоятельством, он проник через него внутрь объекта. Пройдясь по этажам, обвиняемый нашел электроинструмент, блок от видеонаблюдения и лазерный уровень. Забрав данное имущество, он скрылся с места преступления, а на следующее утро перепродал часть похищенного третьим лицам за бесценок. Остальное было изъято сотрудниками полиции при задержании фигуранта.

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