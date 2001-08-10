Сахалинец, укравший лазерный уровень, отправится под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 15 июля в ночное время фигурант проходил по улице Майской и обратил внимание, что в строящемся доме приоткрыто окно. Решив воспользоваться данным обстоятельством, он проник через него внутрь объекта. Пройдясь по этажам, обвиняемый нашел электроинструмент, блок от видеонаблюдения и лазерный уровень. Забрав данное имущество, он скрылся с места преступления, а на следующее утро перепродал часть похищенного третьим лицам за бесценок. Остальное было изъято сотрудниками полиции при задержании фигуранта.
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