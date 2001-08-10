Директор и бухгалтер сахалинского предприятия собирали с работников долю с зарплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Томарискому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении бывших директора и бухгалтера одного из бюджетных учреждений села Красногорск. Гражданкам инкриминируется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в октябре 2018 года обвиняемые, вступив в преступный сговор, сообщали сотрудникам, что им будет начислена повышенная зарплата и премия. После чего, вводя их в заблуждение сообщали, что данные средства необходимо будет отдать бухгалтеру, чтобы погасить штрафные санкции, которые наложены на организацию. Также фигурантки просили отдать им часть денежных средств под предлогом покупки для учреждения украшений к грядущему Новому году. Веря на слово, сотрудники отдавали деньги, которые злоумышленницы на самом деле забирали себе и тратили по своему усмотрению.
Таким образом обвиняемые присвоили 505 тысяч 80 рублей, причинив учреждению материальный ущерб в крупном размере.
В ходе предварительного следствия собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение преступления указанными лицами. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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