Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2021
Сегодня 08:24
72,92|84,64|66,91
В среду в Южно-Сахалинске завоют сирены
10:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, лишенный прав, собрал в аварии пять автомобилей

Сахалинец, лишенный прав, собрал в аварии пять автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 октября около двух часов ночи 22-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Ниссан Скайлайн", двигался в северном направлении, по улице Комсомольской. В районе дома №133, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем "Тойота Королла Филдер". После столкновения, автомобиль "Ниссан Скайлайн", выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Ниссан Пресаж", затем автомобиль "Ниссан Скайлайн" продолжил движение и столкнулсяе со вторым встречным автомобилем "Киа Соул", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель автомобиля "Ниссан Скайлайн", 31-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Филдер", 34-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля "Ниссан Пресаж" получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы прошли вакцинацию от COVID?