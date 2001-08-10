Сахалинец, лишенный прав, собрал в аварии пять автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 октября около двух часов ночи 22-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Ниссан Скайлайн", двигался в северном направлении, по улице Комсомольской. В районе дома №133, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем "Тойота Королла Филдер". После столкновения, автомобиль "Ниссан Скайлайн", выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Ниссан Пресаж", затем автомобиль "Ниссан Скайлайн" продолжил движение и столкнулсяе со вторым встречным автомобилем "Киа Соул", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП, водитель автомобиля "Ниссан Скайлайн", 31-летний водитель автомобиля "Тойота Королла Филдер", 34-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля "Ниссан Пресаж" получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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