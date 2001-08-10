Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2021
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10:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили девочку

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летняя женщина, стаж вождения которой составляет 22 года, управляя автомобилем «ТОЙОТА КОРОЛЛА ФИЛДЕР», двигалась в западном направлении, по проспекту Мира, в городе Южно-Сахалинске.

На регулируемом перекрестке Мира-Сахалинская, при повороте налево на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, совершила наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть проспекта Мира с востока на запад на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 11-летний ребенок получил телесные повреждения. Пешеход был одета в одежду темных тонов, без использования световозвращающих элементов.

По данному факту проводится проверка.

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