В охлажденной рыбе производителя из Сахалинской области выявлены живые гельминты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции" при исследовании охлажденной рыбной продукции производителя из Сахалинской области.
Исследования проведены по обращению владельца продукции.
При проведении лабораторных испытаний в охлажденном минтае обнаружены жизнеспособные личинки гельминтов, вызывающих тяжелые заболевания у человека, - анизакисов. Эти гельминты еще называют сельдяными червями, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Попадая в организм человека, анизакисы вызывают неспецифическую реакцию аллергического типа, сопровождающуюся острой желудочно-кишечной болью, лихорадкой, тошнотой, одышкой, кишечной непроходимостью, изъязвлением, прободением стенок желудка и кишечника и общим сепсисом, вплоть до летального исхода.
Анизакисы - это довольно крупные гельминты. Они могут достигать в длину трех сантиметров, серого или розоватого цвета. В полости тела рыбы свернуты в плоскую спираль, а после вылова рыбы в течение нескольких часов анизакисы мигрируют в мышцы.
Эти гельминты не передаются от человека к человеку. Основным источником заражения служат рыба и морепродукты, не прошедшие соответствующей термической обработки. Анизакисы в большом количестве могут содержаться в горбуше, минтае, треске, скумбрии и даже в кальмарах. Настоятельно рекомендуется исключать из своего рациона рыбу в сыром, полусыром и слабосоленом виде - это самая надежная профилактика анизакидоза.
Специалисты обращают внимание потребителей на то, что анизакисы устойчивы к низкой температуре и сохраняют жизнеспособность в мертвой рыбе (в течение суток при температуре до -20º С).
В случае подтверждения заражения рыбы этими гельминтами продукция, независимо от интенсивности заражения, должна направляться на замораживание при температуре в толще рыбы: - 18 ºС в течение 14 суток, -20 ºС в течение не менее 24 часов, при -30 ºС - в течение 10 мин, или подвергаться тепловой обработке (изготовление консервов).
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Кроме того, информация о результатах исследований была доведена до владельца продукции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:48 Сегодня Валерий Лимаренко поздравил серебряных волонтеров с Днем пожилого человека
11:05 Сегодня Волонтеры-школьники будут помогать специалистам детской поликлиники Южно-Сахалинска
11:20 Сегодня В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
11:37 Сегодня Южносахалинцев приглашают высказать мнение и идеи о Научном образовательном центре
14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
12:33 24 Сентября В Южно-Сахалинске промывают систему ливневые коллекторов
14:10 24 Сентября В Долинске определили кандидатов на должность главы района
12:42 24 Сентября Сахалинцы могут получить статус "социального предпринимателя" и 500 тысяч рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?