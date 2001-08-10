Тихоокеанское
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В охлажденной рыбе производителя из Сахалинской области выявлены живые гельминты

В охлажденной рыбе производителя из Сахалинской области выявлены живые гельминты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции" при исследовании охлажденной рыбной продукции производителя из Сахалинской области.

Исследования проведены по обращению владельца продукции.
 
При проведении лабораторных испытаний в охлажденном минтае обнаружены жизнеспособные личинки гельминтов, вызывающих тяжелые заболевания у человека, - анизакисов. Эти гельминты еще называют сельдяными червями, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
 
Попадая в организм человека, анизакисы вызывают неспецифическую реакцию аллергического типа, сопровождающуюся острой желудочно-кишечной болью, лихорадкой, тошнотой, одышкой, кишечной непроходимостью, изъязвлением, прободением стенок желудка и кишечника и общим сепсисом, вплоть до летального исхода.

Анизакисы - это довольно крупные гельминты. Они могут достигать в длину трех сантиметров, серого или розоватого цвета. В полости тела рыбы свернуты в плоскую спираль, а после вылова рыбы в течение нескольких часов анизакисы мигрируют в мышцы.

Эти гельминты не передаются от человека к человеку. Основным источником заражения служат рыба и морепродукты, не прошедшие соответствующей термической обработки. Анизакисы в большом количестве могут содержаться в горбуше, минтае, треске, скумбрии и даже в кальмарах. Настоятельно рекомендуется исключать из своего рациона рыбу в сыром, полусыром и слабосоленом виде - это самая надежная профилактика анизакидоза.

Специалисты обращают внимание потребителей на то, что анизакисы устойчивы к низкой температуре и сохраняют жизнеспособность в мертвой рыбе (в течение суток при температуре до -20º С).

В случае подтверждения заражения рыбы этими гельминтами продукция, независимо от интенсивности заражения, должна направляться на замораживание при температуре в толще рыбы: - 18 ºС в течение 14 суток, -20 ºС в течение не менее 24 часов, при -30 ºС - в течение 10 мин, или подвергаться тепловой обработке (изготовление консервов).

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Кроме того, информация о результатах исследований была доведена до владельца продукции.

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