В охлажденной рыбе производителя из Сахалинской области выявлены живые гельминты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции" при исследовании охлажденной рыбной продукции производителя из Сахалинской области.



Исследования проведены по обращению владельца продукции.



При проведении лабораторных испытаний в охлажденном минтае обнаружены жизнеспособные личинки гельминтов, вызывающих тяжелые заболевания у человека, - анизакисов. Эти гельминты еще называют сельдяными червями, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



Попадая в организм человека, анизакисы вызывают неспецифическую реакцию аллергического типа, сопровождающуюся острой желудочно-кишечной болью, лихорадкой, тошнотой, одышкой, кишечной непроходимостью, изъязвлением, прободением стенок желудка и кишечника и общим сепсисом, вплоть до летального исхода.



Анизакисы - это довольно крупные гельминты. Они могут достигать в длину трех сантиметров, серого или розоватого цвета. В полости тела рыбы свернуты в плоскую спираль, а после вылова рыбы в течение нескольких часов анизакисы мигрируют в мышцы.



Эти гельминты не передаются от человека к человеку. Основным источником заражения служат рыба и морепродукты, не прошедшие соответствующей термической обработки. Анизакисы в большом количестве могут содержаться в горбуше, минтае, треске, скумбрии и даже в кальмарах. Настоятельно рекомендуется исключать из своего рациона рыбу в сыром, полусыром и слабосоленом виде - это самая надежная профилактика анизакидоза.



Специалисты обращают внимание потребителей на то, что анизакисы устойчивы к низкой температуре и сохраняют жизнеспособность в мертвой рыбе (в течение суток при температуре до -20º С).



В случае подтверждения заражения рыбы этими гельминтами продукция, независимо от интенсивности заражения, должна направляться на замораживание при температуре в толще рыбы: - 18 ºС в течение 14 суток, -20 ºС в течение не менее 24 часов, при -30 ºС - в течение 10 мин, или подвергаться тепловой обработке (изготовление консервов).



После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Кроме того, информация о результатах исследований была доведена до владельца продукции.