Знакомый зашел в гости к сахалинке и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Смирныховский" обратилась за помощью 50-летняя местная жительница. Из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал дорогостоящий мобильный телефон. Аппарат лежал в заводской коробке в серванте, и женщина не сразу заметила его пропажу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В течение суток сотрудники полиции установили обстоятельства кражи и причастное к нему лицо. Им оказался 35-летний местный житель.

Как оказалось, хищение имущества произошло еще 21 августа. Злоумышленник, будучи знакомым потерпевшей, пришел к ней днем в гости. Улучив момент, когда женщина выйдет из комнаты, подозреваемый похитил коробку с телефоном из шкафа, после чего ушел под благовидным предлогом.

Украденным имуществом подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Известно, что ранее данный гражданин был неоднократно судим, в том числе за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.