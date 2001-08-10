Сахалинка отдала мошенникам почти два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о хищении денежных средств путем обмана обратилась 59-летняя местная жительница. Мошенники похитили у гражданки почти два миллиона рублей.

Выяснилось, что 22 сентября потерпевшей поступил звонок с телефонного номера, зарегистрированного в городе Москве. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что некий мужчина, с такой же фамилией как у нее, пытается сейчас по доверенности на ее имя, обналичить со счетов денежные средства гражданки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Чуть позже потерпевшей поступил еще один звонок и мужчина на другом конце провода представился сотрудником «главного московского банка». Он сообщил, что будет помогать женщине с защитой от мошенничества. "Специалист" сообщил, что заявительнице необходимо оформить кредит на 700 тысяч рублей, затем снять все денежные средства со своих вкладов и получившуюся сумму перевести на безопасный счет, который он укажет. В дальнейшем аферисты еще 12 раз связывались с потерпевшей, инструктируя ее, куда переводить деньги. В результате женщина отдала аферистам 1 миллион 950 тысяч рублей.