Житель Корсакова может лишиться свободы за любовь к пьяной езде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 сентября в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был остановлен автомобиль "Нива", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

За рулем машины находился 49-летний гражданин, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина был незамедлительно отстранен от управления транспортным средством для последующего разбирательства.

Выяснилось, что ранее гражданин был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, а затем еще привлекался к уголовной ответственности, поскольку снова сел за руль пьяным. Несмотря на риск лишиться свободы, злоумышленник снова сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от трехсот тысяч до полумиллиона рублей, а также до трех лет лишения свободы.