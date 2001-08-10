Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2021
Сегодня 00:07
72,66|84,31|66,91
В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
15:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова может лишиться свободы за любовь к пьяной езде

Житель Корсакова может лишиться свободы за любовь к пьяной езде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 сентября в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был остановлен автомобиль "Нива", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

За рулем машины находился 49-летний гражданин, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина был незамедлительно отстранен от управления транспортным средством для последующего разбирательства.

Выяснилось, что ранее гражданин был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение, а затем еще привлекался к уголовной ответственности, поскольку снова сел за руль пьяным. Несмотря на риск лишиться свободы, злоумышленник снова сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от трехсот тысяч до полумиллиона рублей, а также до трех лет лишения свободы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?