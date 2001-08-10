У сахалинца изъяли около шести килограммов наркотических веществ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила оперативная информация о том, что 58-летний неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков корсаковец хранит запрещенные к обороту вещества на территории принадлежащего ему подсобного хозяйства.

При проверке данных сведений стражи порядка обследовали помещения, расположенные на земельном участке. В результате, в одной из хозяйственных построек были обнаружены три картонные коробки и три полимерных пакета, внутри которых находились части растений зеленого цвета, внешне похожих на коноплю.

Исследование, проведенное экспертом, подтвердило данное предположение. Согласно справке, в коробках были части конопли общей массой около тоех кг, а в полимерных пакетах находилась марихуана, общая масса которой составила также около трех кг. В общей сложности изъято около шести килограммов наркотических веществ.

В ходе разбирательства стало известно, что подозреваемый выращивал данные растения в нескольких метрах от территории принадлежащего ему подсобного хозяйства, регулярно удобряя и ухаживая за ними. В начале сентября мужчина сорвал их и высушихл в сарае. Спустя время из некоторого количества конопли он изготовил марихуану. Как утверждает подозреваемый, наркотик он изготавливал для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.