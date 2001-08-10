На Сахалине пастух менял баранов на сигареты и спиртное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Золоторыбное. Мужчина обвиняется в совершении хищения вверенного ему имущества и покушении на аналогичное деяние, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый работал пастухом и проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Золоторыбское. В один из дней, когда фигурант пас стадо, к нему на машине подъехали трое ранее ему неизвестных мужчин. Они поинтересовались, можно ли приобрести баранов. Фигурант ответил согласием, после чего они обсудили условия сделки. За трех баранов злоумышленник потребовал спиртное и сигареты. На следующий день, ожидая приезда покупателей, обвиняемый связал животных шпагатной веревкой, чтобы они никуда не убежали. Примерно в 17 часов мужчины подъехали на поле рядом с заброшенной воинской частью, где фигурант пас стадо. Они привезли ему обещанное, после чего погрузили связанных баранов в машину и уехали. Ущерб, причиненный владельцу предприятия составил около 60 тысяч рублей.

Спустя несколько дней обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, также в обмен на спиртное и сигареты попытался выменять живую овцу. Сделать этого ему не удалось. В тот момент, когда он начал грузить животное в машину покупателя, на улицу вышла работница хозяйства, которая увидела происходящее.

Заметив ее, покупатель тут же уехал. Позже, когда об этом узнал владелец предприятия, он сразу же обратился в полицию.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.