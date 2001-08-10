На Сахалине задержан браконьер с двумя килограммами красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рейдовых мероприятий, проводимых в рамках операции "Путина-2021" сотрудниками полиции был задержан житель Долинского района, подозреваемый в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

На побережье реки Большой Такой, которая является местом нереста, указанный гражданин при помощи запрещенного орудия лова, а именно сачка, осуществил вылов рыбы лососевых пород, из которой впоследствии напорол два килограмма икры.

Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.