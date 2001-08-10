Жительница Южно-Сахалинска отдала мошенникам более двух миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее обманным путем было похищено более двух миллионов рублей.

Женщина пояснила полицейским, что еще в начале сентября ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая преставилась сотрудницей правоохранительных органов города Москвы и сообщила, что некий гражданин по договоренности, выписанной якобы от имени потерпевшей, пытается снять деньги с ее банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Позже поступил звонок от мужчины, который представился персональным менеджером. Под его руководством заявительница оформила несколько кредитов в банках Южно-Сахалинска, после чего через терминалы самообслуживания перевела деньги на номера телефонов, указанных позвонившим. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она сразу же обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.