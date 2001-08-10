Курильское предприятие сливало в нерестовую реку сточные воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения требований водного законодательства при сбросе сточных вод. Установлено, что МУП "Жилкомсервис" при эксплуатации очистных сооружений в с. Рейдово осуществляется сброс сточных вод в реку Удобная в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Кроме того, на очистных сооружениях в с. Рейдово не функционируют фильтры тонкой отчистки, а также насос дозатор коагулянта, что не позволяет в полной мере осуществлять очистку сточных вод, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Об устранении нарушений законодательства директору МУП "Жилкомсервис" внесено представление.

В рамках устранения выявленных нарушений, эксплуатирующей организацией произведен ремонт фильтров тонкой отчистки, а также насоса дозатора коагулянта.

Кроме этого в отношении директора МУП "Жилкомсервис" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий).

Рассмотрение меры реагирования и устранение иных нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.