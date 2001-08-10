В Южно-Сахалинске женщина-водитель не заметила пешехода и сбила его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 29 сентября, 50-летняя женщина-вижитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигалась в северном направлении, по проспекту Мира. В районе дома № 379А, сбила пешехода, который из-за отсутствия тротуаров двигался в попутном направлении, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Мужчина был одет в одежду темных тонов без использования светоовозвращающих элементов. В результате ДТП, 48-летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.