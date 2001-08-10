Сахалинец зашел в пустующую подсобку и украл телефон за 70 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 19-летней жительницы областного центра о том, что у нее был похищен сотовый телефон стоимостью 70 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина находился в одном из торговых центров Южно-Сахалинска и искал возможность что-либо похитить. Проходя мимо супермаркета, расположенного на цокольном этаже, он обратил внимание на незапертую дверь в подсобное помещение. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он проник внутрь, где среди вещей обнаружил сотовый телефон, принадлежащий заявительнице. Мужчина похитил его, после чего незамедлительно скрылся с места преступления. Впоследствии, он сдал устройство в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Похищенный смартфон изъят и передан законному владельцу.
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