Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2021
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13:38, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец срезал кабель связи и сдал его на металл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 54-летней гражданки, которая является начальником сетевого участка и работает в телекоммуникационной компании.  Женщина сообщила о краже 50 метров кабеля общей стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Шахтерска. Выяснилось, что мужчина в ночное время поднялся на крышу одного из домов по улице Мира, где при помощи ножа обрезал кабель связи, после чего поднялся на крышу соседнего строения, где сделал то же самое. Образовавшийся кусок кабеля подозреваемый похитил. Позже, отделив металл от защитного волокна, мужчина продал его, выручив за это 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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