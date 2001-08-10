Сахалинка согласилась помочь знакомой пенсионерке и обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение от 38-летнего жителя села Быков о том, что у его 57-летней матери кто-то похитил 14 с половиной тысяч рублей с банковского счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 34-летняя знакомая потерпевшей. Выяснилось, что в один и дней по просьбе женщины подозреваемая подключила ей функцию мобильного банка. Спустя несколько дней потерпевшая снова попросила знакомую о помощи. В этот раз ей необходимо было отключить вышеуказанную функцию. Злоумышленница помогла знакомой, но перед этим, имея доступ к данным потерпевшей и зная, что недавно той была перечислена пенсия, перевела с ее банковской карты на свою 14 с половиной тысяч рублей. Похищенные деньги подозреваемая потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.