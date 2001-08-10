Грабители крались за сахалинкой до ее квартиры, а потом зашли и в ее жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» поступило сообщение от 34-летней жительницы села Хоэ. Ночью к ней в квартиру проникли неизвестные граждане, и с применением физической силы открыто похитили у нее 10 тысяч рублей наличными и два мобильных телефона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 40 и 30 лет. Выяснилось, что 20 сентября в вечернее время мужчины распивали на улице спиртное. Увидев проходившую мимо потерпевшую, один из них решил ограбить ее, так как ранее днем он видел у нее крупную сумму денег.

Он предложил своему приятелю совершить преступление вместе, на что тот согласился. Злоумышленники незаметно проследовали за женщиной до ее дома. Когда та зашла внутрь, подозреваемые через незапертую дверь прошли в квартиру. Один из них насильно усадил и руками удерживал потерпевшую, а другой осмотрел карманы одетой на ней кофты. Обнаружив там 10 тысяч рублей, злоумышленник забрал их себе. Далее подозреваемые взяли со стола два мобильных телефона, после чего с места совершения преступления скрылись.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что указанные лица также совершили угон. На следующие сутки после совершения грабежа, в ночное время фигуранты решили завладеть мотоциклом, принадлежащим 64-летнему жителю села Хоэ. Подозреваемые выкатили транспорт, находящийся во дворе дома потерпевшего, завели его и поехали в Александровск-Сахалинский. В какой-то момент мотоцикл вышел из строя, и произошло его возгорание. Тогда злоумышленники бросили транспортное средство и скрылись с места преступления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.