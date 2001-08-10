Ранее судимый 16-летний сахалинец угнал иномарку, в которой хозяин оставил ключи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил полицейским, что у него был угнан автомобиль японского производства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний ранее судимый житель села Краснополье Углегорского района. Выяснилось, что молодой человек находился в ночное время возле дома заявителя, когда увидел припаркованную рядом иномарку. Подозреваемый решил угнать машину, чтобы в дальнейшем пользоваться ей самому. Подойдя к транспорту, злоумышленник дернул дверную ручку, машина оказалась не заперта. Тогда он сел в салон, где обнаружил и ключи от самой иномарки. Далее, подозреваемый направился на север Сахалина. По пути молодой человек застрял на побережье в Долинском районе, где оставил транспорт и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело