Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2021
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10:39, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные сахалинские автоинспекторы задержали 40 пьяных водителей и 51 – без прав

За выходные сахалинские автоинспекторы задержали 40 пьяных водителей и 51 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни с 24 по 26 сентября 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 44 дорожно-транспортных происшествия. В четырех ДТП пострадали пять человек, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 40 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении восьми водителей возбуждены уголовные дела.

Кроме того, пресечен 51 факт управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

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