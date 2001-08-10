В Корсакове задержаны трое жителей,обокравших пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 60-летней местной жительницы, которая сообщила о краже электрогенератора и автомойки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей 29, 19 и 18 лет. Выяснилось, что злоумышленники, находясь в ночное время во дворе дома по улице Федько, обратили внимание на запертый сарай, принадлежащий заявительнице. Предположив, что внутри может быть что-либо ценное, молодые люди сорвали навесной замок и проникли внутрь. Там они обнаружили вышеуказанное имущество, которое похитили с целью дальнейшей перепродажи. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.