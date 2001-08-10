За прошедшие сутки трое жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила правоохранителям о том, что у нее обманным путем похитили более 1 миллиона 700 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что ранее потерпевшей поступил звонок от неизвестной. Девушка преставилась сотрудницей банка и спросила заявительницу, оформляла ли та на свое имя кредит. Получив отрицательный ответ, аферистка закончила разговор. После этого поступил еще один звонок, в этот раз якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший пояснил, что женщине необходимо оформить встречный кредит, а полученные деньги перевести на безопасный счет. В этот же день потерпевшая направилась в банк. Взяв заем, женщина несколькими операциями перевела полученные деньги на счет, который указал аферист. Позже, когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она сразу же обратилась в полицию.
В этот же день в Управление полиции Южно-Сахалинска обратилась 26-летняя местная жительница. Девушка попалась на уловки мошенников и лишилась более 300 тысяч рублей.
Ранее, заявительнице позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета. Далее, он пояснил, что для предотвращения данных действий необходимо, чтобы она назвала данные своей банковской карты. После того, как потерпевшая сообщила аферисту реквизиты, с ее счета произошло списание вышеуказанной суммы.
Еще один случай мошенничества произошел с 74-летним жителем Южно-Сахалинска. Пенсионер лишился 225 тысяч рублей. Ему также позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, звонивший сообщил, что на его имя кто-то оформил кредит. Далее, он пояснил, что необходимо имеющиеся на счету деньги перевести на безопасный счет. Потерпевший снял 225 тысяч рублей и перевел их аферисту.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
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