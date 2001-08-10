Сахалинка выплатила алименты только после ареста ее автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по Смирныховскому району Сахалинской области на находится исполнительное производство о взыскании алиментов в размере более 50 тысяч рублей, роассказали ТИА "Острова" в УФССП по Сахалинской области.
В рамках возбужденного исполнительного производства документы были вручены гражданке С, однако женщина в добровольном порядке оплачивать задолженность по алиментам не торопилась, в связи с чем судебный пристав принял комплекс принудительных мер. В ходе проверки выяснилось, что у неплательщицы в собственности имеется легковой автомобиль "Лада", 2010 года выпуска, на который судебным приставом-исполнителем был наложен арест.
Имущество было оставлено на ответственное хранение должнику, а женщина была предупреждена об уголовной ответственности за «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Судебный пристав разъяснил, что в случае если в установленный законом срок она не погасит задолженность, автомобиль будет передан на реализацию. Кроме того, судебный пристав-исполнитель, получив информацию от гражданки С. о том, что она не трудоустроена, но состоит на учёте в центре занятости населения, направил в учреждение постановление на удержание денежных средств в размере 70 %.
Данные меры принудительного исполнения возымели свое действие. Гражданка С. спустя пять дней с момента ареста автомобиля оплатила задолженность в полном объеме. Также взыскан исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок. После перечисления денежных средств на счёт ребёнка, исполнительное производство было окончено.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно погашать долги во избежание ареста имущества и дополнительных затрат, а также быть в курсе своих финансовых обязательств с помощью интернет-сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства или бесплатного мобильного приложения "ФССП".
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