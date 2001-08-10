Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
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14:48, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец попросил у знакомого телефон, чтобы позвонить и сбежал с ним

Сахалинец попросил у знакомого телефон, чтобы позвонить и сбежал с ним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о краже сотового телефона стоимостью 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно, что к краже причастен 43-летний житель областного центра. Выяснилось, что подозреваемый, находясь в Ново-Александровске в районе улицы Советской, встретил знакомого и попросил у него телефон, якобы позвонить. Пока мужчина отвлекся, злоумышленник решил похитить устройство и скрылся с ним с места преступления, Впоследствии, подозреваемый сдал телефон в ломбард, выручив за него денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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